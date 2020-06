Trafostationen : Junge Künstler sprühen vor Ideen

Die jungen Künstler Tom und Freddi gestalten die Trafostation an der Ecke Europaring/Schwarzbachstraße. Foto: RP/Stadtwerke Ratingen

Die Stadtwerke haben 15 Trafostationen für Graffiti-Kunstwerke zur Verfügung gestellt – es gibt viel Raum für Kreatives. Los ging es bereits in der vergangenen Woche. Die jungen Künstler Tom und Freddi nahmen sich der Trafostation an der Ecke Europaring /Schwarzbachstraße an. Nach intensiver, stundenlanger Arbeit schlängelt sich nun ein Drache um die Trafostation, die zu einem wahren Blickfang geworden ist.

Nichts als Schmierereien im Stadtgebiet? Es geht auch anders: Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie das Jugendkulturjahr eine Auszeit nehmen musste, werden nun verschiedene Projekte neu gestartet. Dazu zählt auch das große Graffiti-Projekt, das eine Kooperation mit den Stadtwerken Ratingen beinhaltet. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich unter Leitung von Veronika Hutmacher vom Jugendamt eine Gruppe von Jugendlichen zusammengefunden, die starkes Interesse an den geplanten Graffiti-Aktionen anlässlich des Jugendkulturjahres zeigten.

Die Stadtwerke Ratingen stellen dieser Gruppe nun insgesamt 15 große Trafostationen im Stadtgebiet zur Verfügung. Darauf können die Jugendlichen, unter fachkundiger Betreuung durch einen Graffiti-Künstler, ihre Werke sprühen. Die Motive wurden vorher mit den Stadtwerken bei einem Ideenwettbewerb abgestimmt.

Info Jugendkulturjahr auf der Tagesordnung Termin: Die Mitglieder des Jugendrates sind am Mittwoch, 17. Juni, im kleinen Saal (Suitbertussaal) der Stadthalle Ratingen zusammengekommen. Programm: Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Digitalisierung an Schulen, das Jugendkulturjahr mit seinen bisherigen und künftigen Angeboten und die Durchführung einer Erstwählerveranstaltung.

Die Vorbereitungen zur Umgestaltung von weiteren Trafostationen in den kommenden Wochen laufen bereits. Auf diese Weise wird das Jugendkulturjahr auch im städtischen Erscheinungsbild sichtbar, gleichzeitig erstrahlen die Trafohäuser mit großformatigen Motiven.

Auf der Webseite des Jugendkulturjahres www.jkj2020.de wird weiter über den Fortschritt des Projektes berichtet. Dort werden auch die weiteren Projekte und die Angebote in den Sommerferien angekündigt.

Bei Facebook gab es vor einiger Zeit recht kontroverse Diskussionen darüber, ob farbige Zeichen und Formate tatsächlich Kunst sind. Fakt ist: Viele Bürger stören sich an bunten Darstellungen auf öffentlichen Flächen. Und man hat den Eindruck, dass die Zahl der illegal besprühten Wände und Kästen weiter zunimmt. Die Innenstadt ist besonders stark betroffen. Die CDU-Fraktion fertigt immer wieder frische Bilder von Werken, die Sprayer produziert haben.

Unlängst schickten die Christdemokraten eine weitere Liste mit aktuellen Fällen an die Stadt. Unter anderem ging es um den Ost-Bahnhof und Schaltkästen auf der Düsseldorfer Straße.

Mit der Einführung eines sogenannten Online-Mängelmelders können die Bürger selbst Beschädigungen und Vermüllung der Stadt Ratingen melden. Mit Hilfe eines Links in der Ratingen-App sollen sie so ganz unbürokratisch anzeigen, wann und wo sie Mängel an Straßen, Gehwegen, Beschädigungen, Müll an Containern, Spielgeräten auf städtischen Spielplätzen und Graffiti entdeckt haben.

„Mit diesem Online-Mängelmelder kann die Stadt Ratingen schnell handeln und schafft eine effektive Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltung“, betonte CDU-Fraktionschef Ewald Vielhaus.

Die Bahn kämpft nach eigenen Angaben seit Jahren gegen Schmierereien an. So gab es im Jahr 2018 eine „Graffiti-Offensive“ in NRW, bei der bundesweit die meisten Graffiti-Schäden gezählt wurden. Dabei seien 32.500 Quadratmeter mit Verunstaltungen an Bahnhöfen in ganz NRW entfernt worden. Eine Maßnahme kostet nach Auskunft der Bahn pro Quadratmeter etwa 100 Euro, eine Neulackierung eines Zuges bis zu 30.000 Euro. Das dauert rund eine Woche – und in dieser Zeit steht der Zug auch nicht zur Verfügung. Aber selbst hohe Geldstrafen schrecken viele Sprayer nicht davon ab, Bahnhöfe und Züge zu beschmieren.