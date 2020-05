Ratingen West : Diese Sitzbank in West hat Strom

Diese Sitzbank in West hat Strom

Der Strom wird durch Fotovoltaikzellen in der Sitzfläche erzeugt. Die Sitzbank steht vor der Kita an der Erfurter Straße. Foto: RP/Stadt Ratingen

Ratingen West Die Anschaffung einer solchen vernetzten Bank war vom Rat der Stadt beschlossen worden. Ein WLAN-Hotspot ist für die Zukunft vorgesehen. Er wurde wegen der Corona-Einschränkungen vorerst nicht eingerichtet, da kein Anreiz für Menschenansammlungen geschaffen werden soll.

(RP) Sie sieht schon deutlich anders aus als andere Bänke, und das ist sie auch: Die neue Sitzgelegenheit vor der Kita an der Erfurter Straße 31 in West hat keine Lehne, aber dafür Strom, der durch Fotovoltaikzellen in der Sitzfläche erzeugt wird. Dazu ist sie mit zwei USB-Ladebuchsen sowie einem Ladepad zur selbstständigen Aufladung von Qi-fähigen Mobiltelefonen ausgestattet. Ein WLAN-Hotspot ist für die Zukunft vorgesehen. Er wurde wegen der Corona-Einschränkungen vorerst nicht eingerichtet, da kein Anreiz für Menschenansammlungen geschaffen werden soll. Die Anschaffung einer solchen vernetzten Bank war vom Rat der Stadt beschlossen worden.