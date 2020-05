Homberg : Neue Kita-Außenanlage ist fertig

So sieht die neue Außenanlage an der Mozartstraße aus. Foto: RP/Stadt

Homberg Die Stadt hat 325.000 Euro in die Gestaltung des Homberger Geländes investiert.

(RP) Im Moment sind die meisten Kinder noch zu Hause. Doch wenn das Coronavirus besiegt ist oder wenigstens sicher in Schach gehalten werden kann, wird das Leben in die Kitas zurückkehren, versichert die Stadt.

Und an einigen Stellen sogar neu einziehen, denn Ratingen baut eine ganze Reihe neuer Kitas und erweitert bestehende, um langfristig mehr Plätze zu schaffen. Nun ist eine solche Baumaßnahme abgeschlossen worden. Die Außenanlage der in neuem Glanz erstrahlten Kita an der Mozartstraße in Homberg ist fertig.