Ratingen Ost : Fujifilm-Zentrale in Ost: Stadt verspricht sich einen Schub

Ratingen Ost Wie berichtet, wird Fujifilm ab Herbst 2021 dort sein europäisches Headquarter eröffnen. Als entscheidende Standortfaktoren habe man die Kombination von Raumnutzung, Infrastruktur und Technologie und den Schwerpunkt auf Energieeffizienz sowie Nachhaltigkeit gesehen mit dem Ziel, den Mitarbeitern und Besuchern ein modernes und ansprechendes Ambiente zu bieten.

Der in der RP exklusiv vermeldete Umzug der Europa-Zentrale von Fujifilm ins Schwarzbach-Quartier soll dem Wirtschaftsstandort Ratingen insgesamt einen weiteren Schub bringen. So sieht es Bürgermeister Klaus Pesch in einer aktuellen Stellungnahme: Wieder einmal zeige es sich, wie wichtig das Schwarzbach-Quartier für den gesamten Wirtschaftsstandort Ratingen sei, so der Verwaltungschef.