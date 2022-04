Ratinger Radverkehr : Stellplätze für Räder in Parkhäusern

Viele Bürger sind bereits mit dem Rad in Ratingen unterwegs, es sollen noch mehr werden. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die CDU-Fraktion regt in einem Antrag für den Bezirksausschuss Mitte ein Pilotprojekt „Sichere Radfahrabstellplätze in städtischen Parkhäusern“ an. Man schlägt die Parkhäuser Wallstraße und Rathaus vor. Der ADFC begrüßt das Projekt.