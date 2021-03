Ratingen : Klimawandel: Stadt pflanzt Zukunftsbäume

Natur pur gibt es zum Beispiel am Stinkesberg. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen In der freien Landschaft werden heimische Gehölze.

(RP/kle) In den vergangenen Monaten hat die Stadtverwaltung 90 Straßenbäume nachgepflanzt. Bei der Auswahl der Bäume ist besonders ihre Zukunftsfähigkeit unter den Herausforderungen des Klimawandels berücksichtigt worden. Gerade der urbane Lebensraum ist in dieser Hinsicht besonders heikel. Das heißt: Bei der Auswahl der Baumarten muss auch immer der Standort mit seinen individuellen Anforderungen an den Baum geprüft werden. Die Wahl fällt dann auf solche Arten, die den veränderten Bedingungen des Klimawandels gewachsen sind.