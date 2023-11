Heiligenhaus „Ökoprofit“ - das sind die Stadt-Ergebnisse 2023

Die Stadt hat erfolgreich an der 6. Staffel Ökoprofit mit der Stadtverwaltung und dem Rathaus teilgenommen und erhielt am 3. November die Auszeichnung zum Ökoprofit-Betrieb. Über ein Jahr lang gab es verschiedene Workshops, so zu den Themen Energie und Mobilität, bei denen Tipps und Praxisbeispiele für mögliche Einsparungen erläutert wurden.