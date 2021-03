Kostenpflichtiger Inhalt: Ratinger Verkehr : Erste Planungskosten für Radschnellweg

Viele Radfahrer sind zwischen Düsseldorf und Ratingen unterwegs. Es könnten noch mehr werden. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Fraktion setzt im Rat Akzente. So wurden immerhin Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro für einen Radschnellweg zwischen Duisburg, Düsseldorf und Ratingen in den Haushalt gestellt – ein erster wichtiger Schritt.