Ratinger Innenstadt : Bechemer Carré: Es geht endlich los

So sieht das Bechemer Carré im Modell von oben aus. Die Zeitplanung hat sich erheblich verzögert, doch nun startet das Projekt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Vorarbeiten sind angelaufen. Mitte nächsten Jahres soll das Projekt abgeschlossen sein. Es zeichnet sich ab, dass das neue Bechemer Carré zum großen Blickfang wird. Die Stelle (nur fünf Minuten vom Marktplatz entfernt) ist attraktiv – trotz des nicht unerheblichen Verkehrs.

Man hatte sich schon an diesen Anblick gewöhnt: Tristesse auf einem der wichtigsten Innenstadt-Grundstücke an der Ecke Bechemer Straße/Europaring. Doch nun tut sich etwas auf dem Areal. Das Bechemer Carré soll endlich gebaut werden. Juan-Carlos Pulido, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsgenossenschaft (WG) Essen-Nord, war bereits vor einigen Wochen davon ausgegangen, dass das Projekt Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein wird.

Zudem hatte er betont, dass man mit einer Vollvermietung bereits in der Rohbauphase rechnen könne. Am Stadtgarten werden 46 Wohnungen entstehen. Die Gesamtwohnfläche beträgt mehr als 3.500 Quadratmeter.

Nicht wenige Bürger, vor allem die, die in der Innenstadt wohnen, wollten seit langer Zeit wissen, wie es mit dem Bechemer Carré weitergeht. Das Areal an der Ecke Bechemer Straße/Europaring war vor vielen Monaten freigeräumt worden. Dann tat sich nichts mehr. Doch es werde sich bald was tun, versicherte damals Jochen Kral, der Technische Beigeordnete. Wenige, aber eben nicht unwichtige Fragen habe man noch klären müssen.