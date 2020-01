Bildungsakademie des Kreises bietet aufgrund der starken Nachfrage zusätzliche Kurstermine an.

Deshalb legt die Bildungsakademie jetzt nach und hat zusätzliche Termine ins Programm aufgenommen. Dr. Arne Köster, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Kreis Mettmann, ist begeistert: „Dass sich so viele Helfer qualifizieren und registrieren lassen wollen, ist großartig. Unser Ziel, ein flächendeckendes Netz von mobilen Rettern im Kreis zu installieren, ist also durchaus realisierbar.“

Als Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Mettmann für eine schnelle und effektive Notfallversorgung zuständig. Wird über den Notruf 112 Hilfe angefordert, sind qualifizierte Rettungskräfte in der Regel innerhalb von acht bis zwölf Minuten am Ort des Geschehens. Hierfür sorgen die Rettungswachen im gesamten Neanderland, in denen etliche Rettungswagen einsatzbereit stehen sowie insgesamt sechs Notärzte, die mit einem umfangreichen medizinischen Equipment für Notfälle gerüstet sind und ebenfalls binnen Minuten an der Einsatzstelle sein können.