Neue IT-Struktur für Ratinger Verwaltung : Stadt gibt Informationstechnik an Dienstleister

Ratingen Bürgermeister Klaus Pesch ist überzeugt, mit der beschlossenen IT-Neustrukturierung die richtigen Weichen zu stellen. Damit sich Ratingens Verwaltung künftig stärker auf ihre Kernkompetenzen sowie auf ihre IT-Strategie und ihr IT-Management konzentrieren kann, übernimmt der Dienstleiter das operative IT-Geschäft.

(RP/kle) Nun steht es fest, das Vorhaben wird umgesetzt. Die Stadt gibt den größten Teil ihrer Informationstechnik (IT) in die Hände der Regio IT GmbH. Der kommunale Dienstleister mit Sitz in Aachen übernimmt ab die IT-Infrastruktur, das Hosting (Betrieb) sowie diverse IT-Services für die größte Stadt des Kreises Mettmann. Bürgermeister Klaus Pesch und Regio-IT-Geschäftsführer Dieter Ludwigs besiegelten die Kooperation mit einem Handschlag – ganz analog.

Damit sich Ratingens Verwaltung künftig stärker auf ihre Kernkompetenzen sowie auf ihre IT-Strategie und ihr IT-Management konzentrieren kann, übernimmt der Dienstleiter das operative IT-Geschäft. Dieses bleibt dabei in der kommunalen Familie: Als Gesellschaft in öffentlicher Hand hostet die Regio IT sensible Daten in ihren dreifach zertifizierten Rechenzentren in Nordrhein-Westfalen und bietet so nach eigenen Angaben höchstmögliche Sicherheit.