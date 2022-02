Auf den Spuren Ratinger Geschichte : Wallstraße: Stadt sucht alte Gauklerplätze

An der Wallstraße hat es bereits vor einigen Jahren Ausgrabungen gegeben. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Grabungen beginnen am 28. Februar und werden rund zwei Monate dauern.

(RP/kle) Auf den Spuren der Geschichte: Am kommenden Montag, 28. Februar, beginnen auf der Fläche südlich der Wallstraße denkmalpflegerische Arbeiten. In Abstimmung mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege wird der Boden im Bereich des ehemaligen Stadtgrabens und der ehemaligen Stadtmauer auf archäologische Zeugnisse hin untersucht. Die dafür notwendigen Gehölzrodungen werden im Zuge von Bestandspflegearbeiten am 24. und 25. Februar durchgeführt.