Neues Projekt in Heiligenhaus : Alte Kirche bekommt bunten Garten

Organisatorin Verena Sarnoch macht es schon einmal vor: In den kommenden Monaten ist bei dem Projekt eigenverantwortliches Gärtnern für Groß und Klein gefragt. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Es soll zügig losgehen: Das Areal am Haus der Kirche wird zum Gemeinschaftsgarten. Bei der Auftaktveranstaltung schauten sich die zukünftigen Gärtner an, wo ihre Hochbeete stehen sollen und was sie damit so alles machen können.