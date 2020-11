Ratinger Wirtschaft : Neues Hotel in Ost: Gespräche laufen

So soll das neue Schwarzbach-Quartier aussehen. Foto: RP/Architekturbüro HPP

Ratingen Ost Das neue Schwarzbach-Quartier wächst weiter. Man sei im Plan, so der Entwickler Cube Real Estate. Bürgermeister Klaus Konrad Pesch hat die wirtschaftliche Bedeutung des Standortes Ratingen Ost herausgestellt:

Die Sätze klingen eher dürr – was nicht negativ bewertet werden muss. Beim Projektentwickler Cube Real Estate in Leverkusen hält man sich mit Informationen noch zurück. Mit Blick auf das neue Hotel im Schwarzbach-Quartier befinde man sich in intensiven Gesprächen mit Mietinteressenten und Hotelbetreibern. Erst nach einem Vertragsabschluss könne man etwas Konkretes sagen. Das Projekt laufe insgesamt nach Plan. Keine schlechten Nachrichten also für den neuen Büropark, der in Ratingen Ost entstehen soll und bei Anwohnern nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt. Denn man befürchtet eine drastische Zunahme des Verkehrs im ohnehin schon sehr belasteten Stadtteil Ost.

Bürgermeister Klaus Konrad Pesch hatte die wirtschaftliche Bedeutung des Standortes bereits herausgestellt: DKV Euro Service habe das Ziel, Büroflächen fast zu verdoppeln. Ein großer Teil der bis zu 500 weiteren Mitarbeiter, die im Erweiterungsbau nach Fertigstellung einziehen sollen, arbeitet schon jetzt im Konzern – und zwar in nahegelegenen angemieteten Büroflächen. Im Endausbau könnten die beiden DKV-Bürogebäude dann bis zu 1000 Mitarbeiter aufnehmen.

So wie zuvor Mitsubishi Electric in ein eigenes Eigentumsbürogebäude von Ratingen West nach Ost umgezogen ist und für SAP ein speziell für dieses Weltunternehmen konzipiertes, sehr langfristig angemietetes Bürogebäude im ehemaligen Balcke-Dürr-Areal gebaut wurde, so werde das an die Balcke-Dürr-Allee und die Kokkolastraße angrenzende neue Bürogebäude für einen weiteren japanischen Weltkonzern errichtet.

Es gebe aber auch Fälle wie Cap Gemini und Spie, zwei sehr erfolgreiche Neuansiedelungen der jüngeren Vergangenheit, die in bereits fertige Bürogebäude eingezogen seien.