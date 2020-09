Ratinger Umwelt : Ab Oktober neue Ladestationen in der Stadt

Ratingen Die Auswahl der neuen Standorte erfolgte auf Basis des städtischen E-Mobilitätskonzeptes sowie mit Hilfe eines Prognosetools, das anhand soziodemografischer Daten den Bedarf an Lademöglichkeiten für einen Standort ermittelt.

„Eine breite Datenbasis ist wesentlich für einen bedarfsgerechten Ausbau der Ladeinfrastruktur“, erläutert Stadtwerke Geschäftsführer Marc Bunse. „Ganz besonders freut uns deshalb, dass sich so viele Ratinger am Projekt Wunschladesäule beteiligt haben und auch hoffentlich weiter beteiligen werden. Denn keine noch so gute Statistik ersetzt den Dialog mit unseren Kunden“, so Bunse weiter.

Die ersten Stationen werden im Oktober an folgenden Standorten in Betrieb genommen: eine Ladestation mit zwei Ladepunkten in Ratingen Homberg an der Ecke Grashofweg zum Ostring, eine Ladestation mit zwei Ladepunkten Ratingen West an der Ecke Berliner Straße zur Westtangente nahe der Sparkasse, eine Ladestation mit zwei Ladepunkten sowie eine Schnellladestation in Ratingen Mitte auf dem Parkplatz vor der Stadthalle. Ebenfalls in diesem Jahr folgen weitere Stationen – so in Lintorf, Tiefenbroich und Homberg. „Der Ausbau der Ladeinfrastruktur freut uns sehr, denn der Umstieg auf umweltfreundliche Mobilität ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einem noch klimafreundlicheren Ratingen und damit zur Erreichung unserer Klimaziele“, ergänzt Martin Gentzsch, Kämmerer der Stadt.