Ratinger Innenstadt : Großer Baukran kommt: Wallstraße wird gesperrt

Ratingen An den beiden ersten Märzsonntagen wird der zweite Kran aufgestellt. Dafür wird die Düsseldorfer Straße zwischen Einmündung Düsseldorfer Platz und Wall-/Grabenstraße gesperrt. Der dritte Wallhöfe-Kran wird seinen Standort am Düsseldorfer Platz finden.

(RP) Die Bauarbeiten mit Blick auf die neuen Wallhöfe schreiten voran. Die untere Wallstraße muss an den beiden nächsten Sonntagen, 21. und 28. Februar, voll gesperrt werden. Grund ist die Aufstellung eines 60 Meter hohen Krans für die Baumaßnahme. Im März werden dann zwei weitere Kräne in anderen Bereichen der Baustelle aufgestellt.

Die Sperrung gilt an den beiden kommenden Sonntagen von 6 bis 18 Uhr – und zwar auch für Fußgänger. Die Einmündung der Straße Am Alten Steinhaus kann gar nicht passiert werden, da der Kran genau gegenüber aufgestellt wird. Daher werden Anlieger dieser Sackgasse auch per persönlichem Anschreiben gebeten, ihre Fahrzeuge vor der Sperrung wegzufahren, wenn sie sie am Sonntag nutzen wollen.