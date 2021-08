Beliebte Ferienaktion in Heiligenhaus kommt wieder : Umwerfendes Angebot: Freie Bahn für junge Kegler

Kinder lernen Kegeln: Bernhard Grote macht vor, wie es geht. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Eine Runde ist schon absolviert. Und die kam so gut an, das die Sportkegler gern mit einem Termin nachlegen. Treffpunkt ist die Anlage an der Selbecker Straße.

(RP/köh) Die Kegelaktion der Sportkegler zu Beginn der Sommerferien ist sehr gut angekommen. „An den drei Tagen waren 18 Kinder und Jugendliche mit Freude und Elan bei der Sache, um die Tücken der Kegelbahn zu überwinden und die neun Pinne zu erlegen“, so die erfreute Zwischenbilanz von Organisator Bernhard Grote.