Ratingen : Katholisches Bildungsforum bietet Seminare an

Ratingen Das katholische Bildungsforum bietet jedes Semester in zwölf Bildungsbereichen Weiterbildung, Kurse und Seminare an. Im Mittelpunkt stehen der Mensch und insbesondere die Familie.

() Zum Programmspektrum der Familienbildung gehören Eltern-Kind-Angebote, Gesundheits- und Ernährungskurse, Angebote zur beruflichen Qualifizierung, Angebote aus den Bereichen Religion, Politik, Literatur, Kunst, Gesellschaft und Medien. Der Schwerpunkt Familie berücksichtigt dabei die veränderten Lebensphasen und biografischen Übergänge in Familien. In diesem Rahmen bietet die Familienbildung durch qualifizierte und engagierte Kursleitungen ein vielfältiges, wohnortnahes und kostengünstiges Angebot. Coronabedingt stehen auch Digitalangebote auf dem Programm.

„Fakt oder Fake? Fake News im Netz erkennen“ heißt es in einem Online-Seminar am Donnerstag, 7. April, ab 19 Uhr. Das Online-Seminar erklärt, wie man Fake-News erkennt und hinterfragt: Was sind die Merkmale von Fake-News? Wie kann man sich mit dieser Thematik kritisch auseinandersetzen? Was sind die Tricks der Macher?