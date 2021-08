Ratingen : Bildungsforum stellt Programm vor

Stellten das Programm vor (von links): Sabrina Rommerskirchen, Hedwig Bussmann (beide katholisches Bildungsforum) und Dr. Stefan Kniesburges (Marienkrankenhaus). Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Zum ersten Mal gibt das katholische Bildungsforum ein umfangreiches Programmheft mit Kursen und Seminaren für den gesamten Kreis Mettmann heraus. Es beinhaltet auch die Angebote der Elternschule Ratingen.

Die Corona-Pandemie hat die Planungen des katholischen Bildungsforums im letzten Halbjahr ordentlich durchgerüttelt. Präsenzkurse waren kaum noch möglich, einige Themen waren kaum noch nachgefragt. Das Organisationsteam setzte sich also zusammen und entwarf für das zweite Halbjahr 2021 ein neues Konzept.

„Digitale Angebote haben uns durchaus vor eine Herausforderung gestellt“, so Hedwig Bussmann, pädagogische Mitarbeiterin. „Doch wir sind daran gewachsen.“ Sabrina Rommerskirchen, Leiterin des katholischen Bildungsforums im Kreis Mettmann, ergänzt: „Wir haben festgestellt, dass wir mit Online-Kursen viel mehr Väter und junge Familien erreichen. Außerdem verzeichnen wir einen Zuwachs an medienpädagogischen Angeboten.“

Das Bildungsforum trägt diesem Trend Rechnung und behält auch in Zukunft einige Online-Angebote bei. Nach den Ferien, so hoffen die Initiatoren, werden dennoch auch wieder Präsenzkurse möglich sein. Auch das Bildungsforum plant, ab dem 17. August wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zurückzukehren.

Das aktuelle, rund 170 Seiten starke Programm, ist ab sofort online und als Heft verfügbar. Bei allen Angeboten stehen Mensch und Familie im Mittelpunkt. Zum Programmspektrum gehören Eltern-Kind-Angebote, Gesundheits- und Ernährungskurse, Angebote zur beruflichen Qualifizierung, Angebote aus den Bereichen Religion, Politik, Literatur, Kunst, Gesellschaft und Medien.

Sabrina Rommerskirchen lenkt das Augenmerk auf zahlreiche Fortbildungskurse in der Kindertagespflege. Da geht es um sprachliche Förderung, Trotzphasen, Erste Hilfe, Ernährung, gewaltfreie Kommunikation oder den Austausch mit anderen Tagespflegepersonen.

Im Oktober steht ein außergewöhnlicher Abend auf dem Programm: Frauen aus dem Kreis Mettmann berichten am 6. Oktober, ab 19 Uhr in der Kirchgasse 1 in Ratingen über ihre Berufung. Zu Gast ist die Ordensfrau Philippa Rath, die in ihrem Buch „Weil Gott es so will“ Wege von Frauen ins Priesteramt oder ins Diakonat nachzeichnet.

Ein Kurs, der im vergangenen Semester bei Paaren sehr gefragt war, ist „Geschenkte Zeit“. In insgesamt vier digitalen Meetings bereiten sich Paare auf ihre Eheschließung vor. In dieser Zeit wird ein Tagebuch der Ehevorbereitung geführt, das später als Andenken dient. Paare nehmen ihre Beziehung in den Blick, reflektieren ihren gemeinsamen Weg und blicken auf ihre Zukunft. Die Online-Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 19. August, um 19.30 Uhr via Zoom.

Auch nachgefragt und deshalb wieder im Programm ist der Online-Kurs „Elternteam und Liebespaar“, in dem Eltern lernen, sich als Paar nicht zu verlieren. Start ist am 18. November um 20.30 Uhr.

Zum ersten Mal erscheinen auch die Angebote der Elternschule kreisweit in gebündelter Form als Bestandteil des Halbjahresprogramms. „Wir haben festgestellt, dass Kompaktkurse deutlich mehr gefragt sind“, so Bussmann. Deshalb sind einige Kurse aus dem bisherigen Programm jetzt komprimiert und digital verfügbar.

Ratingen geht einen Sonderweg. „Seit 2012 haben wir eine Kooperation mit dem Marienkrankenhaus“, so Bussmann. Die gemeinsamen Angebote finden sich in einem Extra-Heft gebündelt. Sie sind erstmalig auch im Internet abrufbar. Über die neu gestaltete Internetseite gelangen Nutzer zu den Angeboten des Bildungsforums aber auch zu denen des Krankenhauses. Hier ist auch auf einen Blick erkennbar, ob die Veranstaltungen in Präsenz oder coronabedingt online stattfinden.