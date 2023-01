Unternehmen in Ratingen Ratinger Sicherheitsunternehmen wächst

() Rund um die Uhr flackern in der Notrufzentrale die Bildschirme. Färbt sich eine der Zahlenkolonnen rot, kommt es auf jede Sekunde an. Per Bild und Ton überprüfen die Mitarbeiter, ob es sich um einen Einbruchsversuch handelt oder ein Mensch in Not ist. Binnen weniger Minuten können sie Hilfe holen, Einsatzkräfte alarmieren oder mit einer Nebelbarriere Einbrecher in die Flucht schlagen. Das alles geschieht mitten in Ratingen, obwohl der Einsatzort möglicherweise Hunderte Kilometer entfernt liegt.