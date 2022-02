Ratinger Rathaus : Staatssekretärin trifft Bürgermeister

Ratingen Beide freuen sich, dass Ratingen als Host Town ausgewählt wurde. Sie trafen sich im Rathaus.

(RP/kle) Die Ratinger SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Kerstin Griese, hat jetzt den Bürgermeister ihrer Heimatstadt, Klaus Pesch, zu einem ihrer regelmäßigen Gespräche im Rathaus getroffen. „Der gute Draht zwischen der Bundespolitik in Berlin und den Städten meines Wahlkreises ist mir sehr wichtig, deshalb freue ich mich über die jahrelange gute Zusammenarbeit mit Klaus Pesch“, sagte Griese. Und der Ratinger Bürgermeister nutzte wie gewohnt die Gelegenheit, Probleme und Anregungen auf kurzem Wege an die Bundesregierung zu geben.

Gemeinsam haben sie sich darüber gefreut, dass Ratingen Host Town für Sportlerinnen und Sportler der Special Olympics 2023 werden wird. Erstmals werden die Weltspiele der geistig behinderten Athletinnen und Athleten in Deutschland , in Berlin, stattfinden. Griese hatte die Städte ihres Wahlkreises auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, sich als Gastgeberstadt im Vorfeld zu bewerben, was Ratingen gern und erfolgreich aufgegriffen hat. Auch Heiligenhaus ist als Host Town dabei (die RP berichtete). Für beide Städte wird es eine große Herausforderung sein, und sie freuen sich auf die neue Aufgabe.

„Wir danken allen, die sich an die Hygieneregeln halten, allen, die sich impfen lassen und allen, die in der Pflege so viel leisten, damit erkrankten Menschen geholfen wird“, sagte Pesch. „Nur mit einer höheren Impfquote können wir wieder in das normale Leben zurück, das wir uns alle so sehr wünschen.“