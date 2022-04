Ratinger Gremium : Jugendrat: Mehr Personal für Klimaziele

Ratingen Die Stadt muss unbedingt nachsteuern, fordert das Gremium in einer aktuellen Erklärung.

(kle) Gut gemeint, aber nicht gut genug gemacht: Die Bilanz des Jugendrates zum Klimaschutz der Stadt fällt nicht gerade positiv aus. Im Gegenteil: Der Jahresbericht Klimaschutzmanagement 2021 sei sogar „alarmierend“, heißt es in einer einstimmig verabschiedeten Erklärung der Jugendvertreter. Klimawandel und Klimaschutz liegen dem Jugendrat besonders am Herzen, weil sie die junge Generation existenziell betreffen.

Die Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeit“ hat sich deshalb intensiv in den Jahresbericht eingearbeitet und mit der Klimaschutzmanagerin der Stadt, Lilia Martens, getroffen, um Fragen zu klären. „Dabei hat sich bestätigt, dass die Umsetzung vieler für den Klimaschutz relevanten Projekte an Personalknappheit der Stadt Ratingen scheitert“, sagt Corvin Hartmann, Mitglied der Arbeitsgruppe.

Die Verwaltung verweise an jeder Stelle und in jedem Ausschuss darauf, dass ihr zur Umsetzung das erforderliche Personal fehle. Für den Jugendrat bedeutet diese Aussage, dass dringend notwendige Klimaschutzmaßnahmen nicht im erforderlichen Umfang vorangetrieben und umgesetzt werden könnten. Ein zufriedenstellender Beitrag zum globalen Klimaschutz könne in Ratingen also nicht geleistet werden.