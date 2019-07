Ratingen : Hösel: Probleme für Pendler

Hösel Am Bahnhof haben die Bauarbeiten begonnen – mit Auswirkungen für Reisende.

Hierauf folgt direkt im Anschluss an die Totalsperrung noch ein einseitiger, nacheinander stattfindender Haltausfall für je eine Woche pro Richtung. Konkret bedeutet dies, dass in der letzten Oktoberwoche die S 6 in Fahrtrichtung Essen nicht in Hösel hält, in der darauffolgenden Woche wird Hösel bei Verkehren in Richtung Düsseldorf nicht angefahren.