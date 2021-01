Schwarzbachtal : L 239: Sanierung plus Radweg nicht möglich

L 239: Sanierung plus Radweg nicht möglich

Schwarzbach Schwarzbachtal: Bund für Naturschutz und Umwelt schaltet sich in die aktuelle Debatte ein.

(kle) Jürgen Lindemann vom Bund für Naturschutz und Umwelt, Ortsgruppe Ratingen, spricht von einer Verworrenheit der gesamten Planung der L 239 (Mettmanner Straße) im Schwarzbachtal (die RP berichtete). Die Straße, die im Planungsprogramm der Landesregierung zum Landesstraßenbedarfsplan in Schritt drei eingeordnet ist, dürfte noch die alte planfestgestellte Trasse aus den siebziger Jahren sein. Der Landstraßenneubau verläuft danach gegenüber der jetzigen engen Tal­straße im Bereich Buchmühle bis zum Ausbauende Ratingen am Hang entlang. Der Planfest­stel­lungsbeschluss ist nach Auskunft der Straßenbauverwaltung nie rechtskräftig geworden. Diese Planung war umstritten. Unter anderem hätten SPD und Grüne diese Planung abgelehnt, so Lindemann.