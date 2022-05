Premiere für Heiligenhaus : Probefahrten mit neuer Rad-Rollstuhl-Kombi

Heiligenhaus Vanessa Maschke war begeistert von der ersten Probefahrt mit dem Elektro-Rollstuhlfahrrad. Daniel Deppner, Bereichsleitung Ambulant Unterstütztes Wohnen bei Pro Mobil, machte es mindestens genauso Spaß.

(RP) Ab sofort können nun Personen im eigenen Rollstuhl mit dem Fahrrad befördert werden, ohne dass sie ihren Rollstuhl verlassen müssen. Mithilfe der elektrischen Kipprampe fahren sie einfach hinauf und werden hier angeschnallt. Auch das Befestigen von motorischen Hilfen für Rollstuhlfahrer, die mit ihren Armen selbst fahren können, ist möglich. Dann kann der Assistent in die Pedale treten. Menschen mit Behinderung haben nun eine weitere Fortbewegungsmöglichkeit. Sie können in Heiligenhaus zum Beispiel den Panoramaradweg nutzen und auch hier die Gastronomie bequem erreichen, da die meisten Betriebe auf Barrierefreiheit eingestellt sind. Bisher waren Menschen mit komplexen Behinderungen, die keine Restmobilität haben, von solchen Outdoor-Aktivitäten ausgeschlossen. Sie konnten ausschließlich selbst im Rollstuhl fahren, das aber aufgrund der Steigungen und der Verkehrssituation recht schwer ist. Die Anschaffung dieses Rades wurde möglich durch die Aktion Mensch, akzenta in Heiligenhaus, den adfc im neanderland und Weihnachtsspenden vom vergangene Jahr. Das Elektro-Rollstuhlfahrrad wurde von e-motion in Velbert mitsamt einer umfassenden Anleitung geliefert.