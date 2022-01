Heiligenhaus : Impfzentrum öffnet an der Hauptstraße

Impfzentrum öffnet an der Hauptstraße

Heiligenhaus An der Hauptstraße 179 gibt es ab Mittwoch, 19. Januar, die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Julia und Claudius Reckeweg sind die ersten privaten Betreiber, die diese Aufgabe im Auftrag des Kreises übernehmen.

Inzwischen ist der ehemalige Rewe-Markt an der Hauptstraße kaum noch wiederzuerkennen. Plastikstühle, auf Abstand gestellt und Pavillonzelte bestimmen drinnen die Ansicht zwischen den getrennten Ein- und Ausgängen. Es ist großzügig viel Platz. Hier stellten Julia und Claudius Reckeweg am Dienstag ihre sehr besondere Idee vor, die zugleich im Kreis Mettmann eine Premiere bedeutet. Das Ehepaar und sein Team eröffnen das erste, privat betriebene Impfzentrum im Auftrag des Kreises.

Entstanden und auf den Weg gebracht ist etwas, das Landrat Thomas Hendele bei der Vorab-Besichtigung am Dienstag einen „vergaberechtlichen Erstling“ nannte. Die übrigen acht Einrichtungen zu Impf-Zwecken laufen organisiert von Hilfsorganisationen und Kassenärztlicher Vereinigung. In allen Projekterläuterungen stand jedoch weniger die juristische Konstruktion des neuen Impfzentrums als dessen Nutzen und Möglichkeiten.

Das wird geboten: Wochentäglich von 14 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 16 Uhr, ist geöffnet. Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen werden an Personen ab 12 Jahre verabreicht, bis zu 200 am Tag, so die bisherige Planung. Termine werden vorläufig nicht vergeben, hier wollen die Reckewegs erst die Entwicklung der Nachfrage abwarten. Ein Buchungssystem ist aber auf Sicht vorgesehen. „Wir wollen ganz bewusst ein möglichst niederschwelliges Angebot machen“, sagt Claudius Reckeweg. Für die Lieferung des Impfstoffs und der Schutzausrüstung fürs Team bleibt der Kreis zuständig.