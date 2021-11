Karneval in Ratingen : Mit verjüngtem Vorstand ins Jubiläumsjahr

Ratingen Die Prinzengarde Rot-Weiß stellt sich nicht nur personell neu auf, sondern will auch neue Ideen verwirklichen.

Maike Oster: Seit Kindesbeinen bin ich im Ratinger Karneval aktiv. Meine ersten Berührungspunkte hatte ich im Alter von drei Jahren. Durch meine Kindergärtnerin bin ich Teil der Prinzengarde Blau Weiß Ratingen geworden, dort durfte ich 13 Jahre aktiv tanzen. 2006 habe ich dann Ratingen verlassen, aber den Spaß an Karneval nie verloren. Nach meiner Rückkehr 2013 wollte ich natürlich auch wieder aktiver Teil des Ratinger Karnevals sein, sodass ich mich nach meinem Umzug nach Tiefenbroich für die Prinzengarde Rot Weiß entschieden habe und nunmehr seit 7 Jahren aktives Mitglied bin.

Marco Ludwig: Ich bin seit März 2017 Mitglied der Prinzengarde. Alles in allem also ein recht „neues“ Vereinsmitglied. Zum Verein selber bin ich über meine Schwester Ramona gekommen. Der Straßenkarneval war im Frühjahr 2017 recht verregnet, da habe ich Zuflucht im Café Bös gefunden (auf drängen meiner Schwester, was ich bis heute keine Sekunde bereue). Die beiden Prinzengarden hatten hier, noch weitestgehend unter sich, das bunte Treiben des Marktplatzes an Altweiber fortgesetzt. Ab diesem Moment war ich angefixt und mein Mitgliedsantrag folgte kurze Zeit später. Ein paar Monate weiter bekleidete ich auch schon berufsbedingt das Amt des stellvertretenden Schatzmeisters und die Prinzengarde Rot Weiß hatte mich vollends in ihrem Sog.