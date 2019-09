Ratingen : Premiere: Rheinbahn bietet Radboxen an

Ratingen Am Düsseldorfer Platz und in Ost kann man sein Fahrrad gegen Gebühr sicher abstellen.

Ab dem heutigen Dienstag, 1. Oktober, kommt die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Rheinbahn so richtig in Fahrt. Denn das Verkehrsunternehmen übernimmt mit dem offiziellen Datum 30 Fahrradboxen – zehn am Düsseldorfer Platz an der Haltestelle Ratingen Mitte und 20 an der Haltestelle Ratingen Ost in Höhe der Josef-Schappe-Straße 1.