Ratingen : Premiere: Radtour wirbt für faire Produkte

(RP) Es ist eine Premiere: Erstmalig veranstaltet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) gemeinsam mit der Stadt Ratingen eine besondere Thementour aus Anlass der Fairen Woche. Auf einer „Fairen Radtour“ durch die Innenstadt und Lintorf gibt es unterwegs vielfältige Informationen zu bekannten, aber auch ungewöhnlichen Produkten des Fairen Handels und der beteiligten Ratinger Institutionen.

So werden beispielsweise Geschäfte, Restaurants und Vereine angefahren, die entsprechende Produkte verwenden oder verkaufen. Auch einzelne Kostproben und ein kurzer Ausstellungsbesuch sind auf der Strecke vorgesehen.

Der Lintorfer Weltladen öffnet am Samstag extra für die Tour seine Pforten. Die städtische Koordinatorin für Fairen Handel, Lena Steinhäuser, wird fachkundige Erläuterungen bei einzelnen Stationen beisteuern.

„Die Tour ist sicherlich spannend für Interessierte, die in das aktuelle Thema einfach mal reinschnuppern möchten, aber auch für solche, die den lokalen Bezug dazu vertiefen wollen“, resümiert der zuständige ADFC-Tourenleiter Tim Fuhrmann und freut sich auf viele Teilnehmer.

Start der etwa 14 Kilometer langen Tour in gemütlichem Tempo ist am kommenden Samstag, 21. September, um 10 Uhr am neuen Rathausvorplatz, die Rückkehr erfolgt gegen 14 Uhr.