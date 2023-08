Programm in Heiligenhaus Klimaschutz - alles, was Privatleute interessiert

„Der Klimatag hätte besser beworben werden sollen“, meint Ralf Küster. Der Mitarbeiter der Firma Frenz, die sich um Sanitär, Heizung, Solar- und Klimanlagen kümmert, hatte einen größeren Ansturm erwartet auf dem Stand mit einem Infomobil eines Remscheider Heizungsherstellers erwartet. „Einige Leute waren allerdings da, um sich gezielt über Wärmepumpen zu informieren.“ Eine solche Kraftwärmemaschine hatte die Firma Büttner zur allseitigen Anschauung an einem Kran aufgehangen. „Es ist nix los, die Veranstaltung wurde viel zu wenig beworben“, findet auch Seniorchef Werner Büttner, der sich über mangelnde Aufträge nicht beschweren kann: „Wir haben Arbeit bis weit ins nächste Jahr. Aber jetzt kommt ein Loch, wohl wegen der Verschiebung des Heizgesetzes. Die Leute sind verunsichert und warten auf verlässliche Rahmenbedingungen der Politik“, so die Erfahrung des Handwerkersmeisters an der Kundenfront.

„Die Menschen kommen mit gezielten Fragen“, hat die städtische Klimaschutzmanagerin Muriel Liebergall festgestellt, die mit dem Besucheraufkommen des ersten Energie- und Klimaschutztages durchaus zufrieden ist. „Den Vorwurf der mangelnden Werbung kann sie nicht nachvollziehen: „Wir haben Plakate in Heiligenhaus und Velbert aufhängen lassen und in den Sozialen Netzwerken infomiert, die Presse hat berichtet und wir haben gezielt Emails verschickt.“ Sie dankt der Hochschule Bochum, dass sie den Campus Velbert/Heiligenhaus für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt hat. Im Hörsaal verfolgten interessierte Bürger Fachvorträge, in den Seminarräumen gaben weitere Experten Informationen, wie sich das eigene Haus klimaneutraler gestalten lässt. So ist Michael Schürmann sehr an einer Photovoltaikanlage interessiert. Tobias Kemper vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz öffnete auf seinem Laptop das Solarkataster und konnte dem Heiligenhauser auf den Euro genau berechnen, wann sich die Investition für ihn auszahlt. „Jetzt ich weiß mehr darüber, nun muss ich mit dem Argumenten noch meine Frau überzeugen.“ Am Campus forschen gleich mehrere Fachbereiche an dem energieautarken Haus. Gianluca Podann studiert Mechatronik und Produktentwicklung, zusammen mit Kommilitonen des Studiengangs Nachhatigkeit und Professor Dr. Dietmar Gerhardt berechnet er unter anderem die Wärmedämmung. Benjamin Lange beschäftigt sich mit Balkonkraftwerken, die natürlich an schönen Sommertagen mehr Strom liefern als an trüben Wintertagen. „Balkonkraftwerke bringen Energie für die Grundlast, zum Beispiel den Kühlschrank. In der Summe über ein Jahr kommen 600 Kilowattstunden zusammen, das deckt fast die Hälfte eines Einpersonenhaushalts.“ Mit dem Licht der Sonne können auch Autos fahren. Bereits seit über 20 Jahren gibt es an der Hochschule Bochum das SolarCar-Projekt. Waren es früher kleine Fahrzeuge, wird nun mit einem Landrover geforscht. „Das ist ziemlich nachhaltig“, findet Projektleiter Benjamin Geiger. „Der Wagen hatte eine Motorschaden, wir haben einen Elektromotor und Batterien eines Teslas eingebaut. Das ist `second life´, man was mit alten Sachen machen.“ Auf einem riesigen Dachträger sind Solarzellen montiert, die den Strom liefern. Mit dem ungewöhnlichen Fahrzeug wurden auf einer Tour durch in ganz Europa Erfahrungswerte gesammelt. Für den Fall, dass die Sonnenenergie nicht ausreichen sollte, ist vorgesorgt: „Eine Steckdose ist vorhanden.“

Ein anderes Forschungsgebiet sind autonom fahrende Vehikel, die Müll aufsammeln oder Unkraut entfernen. Entlang der Jakob-Muth-Straße hatten sich zahlreiche Initiativen und Vereine aufgebaut, die über Wiederverwertung von Materialen und klimagerechtes Gärtnern informierten. Darunter die Adolf-Clarenbach-Schule, die aus den Äpfeln des Schulgartens Saft presste. Davon kosteten der Technische Beigeordnete Andreas Sauerwein und der Stadtwerke-Geschäftsführer Michael Scheidtmann: Sie überreichten der Grundschule auf dem Berg einen Preis für deren Klimaschutzprojekt. Lehrerin Kathrin Schuster weiß schon, wozu sie das Preisgeld einsetzten wird: „Wir müssen im Herbst einen neuen Obstbaum pflanzen. Welche Sorte das ist, entscheidet die Kinderkonfereanz an unserer Schule.“