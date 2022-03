Energiepreise in Ratingen : Stadtwerke: Marktlage sorgt für hohe Preise

Die Waschmaschine verbraucht weniger Strom, wenn man sie im Eco-Progamm laufen lässt. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Ratingen Strom: Mit den bisherigen Verkaufspreisen können die Beschaffungskosten nicht mehr gedeckt werden.

Die zum Teil massiv steigenden Energiepreise beschäftigen nun auch die Politik. Bernd Ulrich, Ratsherr der AfD, betonte: „Die Stadt Ratingen ist mit Dreiviertel-Mehrheit Anteilseigner der Stadtwerke. Der Bürgermeister und andere im Stadtrat vertretene Parteipolitiker sind im Aufsichtsrat vertreten. Es ist anzunehmen, dass dieses Gremium seitens der Geschäftsführung vorab über die drastische Steigerung der Stromkosten für die Ratinger Haushalte informiert wurde und diese auch genehmigt hat. In einer Anfrage für die nächste Ratsversammlung erbitten wir Auskunft darüber, wie die Preisexplosion für sauberen Ökostrom der Stadtwerke begründet wird. Außerdem hinterfragen wir die Versorgungssicherheit der Ratinger Haushalte.“

Man sei gespannt auf die Antworten der Verwaltung, heißt es in einem Antrag für die nächste Ratssitzung am Dienstag, 4. April, in der Ahi-Halle auf der Kaiserswerther Straße (Beginn 16 Uhr).

Die Stadtwerke betonten auf RP-Anfrage, dass es ist richtig sei, dass „wir in der vergangenen Woche Preisanpassungsschreiben versendet haben“. Betroffen von der Preisanpassung seien Kunden, deren Sonderverträge ausgelaufen sind sowie Kunden in der Grundversorgung. „Die Umstellung der Belieferung aller unserer Kunden auf Ökostrom hat keine Auswirkung auf die derzeitige Preissteigerung“, so die Stadtwerke.

Der Hintergrund der steigenden Preise sei die aktuelle Marktlage an den Börsen. Seit Oktober des vergangenen Jahres hätten sich die Preise vervielfacht, die Lage in der Ukraine habe dies weiter verstärkt. „Diese Situation betrifft nicht nur uns in Ratingen, sondern den gesamten Wettbewerb“, so die Stadtwerke, „mit den bisherigen Verkaufspreisen der betroffenen Verträge/Tarife können die Beschaffungskosten nicht mehr gedeckt werden.“