Inklusion an Heiligenhauser Grundschulen Geld für viele Hilfestellungen im Schulalltag

Heiligenhaus · Die Lehrerkollegien an zwei Grundschulen werden seit zwei Jahren gezielt verstärkt – durch „nicht lehrendes Personal“. Was das bringt und was es kostet.

21.07.2024 , 09:47 Uhr

Der Schulalltag wird von mehr Faktoren bestimmt als dem Stundenplan. Hilfen bleiben willkommen. Foto: dpa/Marijan Murat

An den Grundschulen Regenbogen und Schulstraße läuft seit dem Schuljahr 2022/ 2023 ein sogenanntes „Pool-Modell“ zur Unterstützung der Inklusionsarbeit durch nicht-lehrendes Personal. Für beide Schulen traf der Rat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause eine wegweisende Entscheidung: Das Modell wird in den kommenden beiden Schuljahren 2024/ 2025 sowie 2025/ 2026 – unabhängig von einer möglichen Refinanzierung durch die Inklusionspauschale des Kreises Mettmann. So ist die Arbeit organisiert: Die im Pool-Modell beschäftigten Fachkräfte entlasten die Lehrkräfte und Schulleitungen und arbeiten mit diesen auf Augenhöhe. Insbesondere leistungsschwache und Kinder mit ADHS, Konzentrationsschwäche, Sprachbarrieren sowie sozial-emotionalen Auffälligkeiten finden hierdurch Hilfe und Unterstützung. In einer Zwischenbilanz der Schulverwaltung heißt es: „Die Begleitung von Gruppen oder Klassen durch die beschäftigten Fachkräfte zum Schwimmunterricht oder auch zu Ausflügen hat deutlich positive Effekte. Durch einen guten Überblick des gesamten Sozialgefüges können Konflikte rechtzeitig erkannt und abgewendet werden. Sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler profitieren von der Anwesenheit der Fachkräfte.“ Die Prognose der Fachleute: Modelle wie diese, stellen die Zukunft der Inklusion dar. Sie bündeln Ressourcen und leisten flexible Unterstützung da, wo sie benötigt wird, und sind letztendlich wirtschaftlicher als Einzelfallhilfen. Die beschäftigten Fachkräfte nehmen regelmäßig an fachlich angeleiteten Teamsitzungen und Supervisionen durch erfahrene Psychologen teil und empfinden ihre Tätigkeit als erfüllend. Insofern sei die Fortführung des Modells für die kommenden beiden Jahre „hilfreich und sinnvoll“. So sieht die Kostenseite aus: Für die Schuljahre 2024/ 2025 und 2025/ 2026 dürften sich die derzeitigen Kosten bei unverändertem Personaleinsatz aufgrund von Personalkostensteigerungen auf rund 72.000 Euro (für 2024/ 2025) sowie 78.000 (für 2025/ 2026) erhöhen. Das werde teilweise aus städtischen Mitteln zu zahlen sein.

(RP/köh)