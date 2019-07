Ratingen : Poller und Automaten sind ein Thema für die Politik

Ob Poller oder Parkautomaten – in der Stadt funktionieren viele Dinge einfach nicht. Und die Probleme bekommt man nicht in den Griff. Dadurch gehen Einnahmen verloren – ein Dauerthema auch für die Politik.

Poller? Kaputt! Parkautomaten? Kaputt! Längst hat man sich an diesen Dauerzustand gewöhnt. Wer sein Auto gratis abstellen will, der wird nicht murren, denn die gut erreichbaren Flächen, auf denen die technischen Geräte installiert wurden, stehen aufgrund von Pannen und Vandalismus kostenlos zur Verfügung – so an der Hans-Böckler-Straße und an der Poststraße (neben der städtischen Musikschule). Manchmal funktionieren die Dinger auch, aber eben nicht immer.