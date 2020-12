Einsatz in Ratingen : Parkbank und Container wurden in Brand gesetzt

Die Suche nach den Tätern war bisher erfolglos. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nach einem Fall von Brandstiftung ermittelt die Polizei in Ratingen West. Gesucht sind Zeugen, die am Montag an der Daimlerstraße Besonderheiten bemerkt haben.

(RP) Am vergangenen Montag wurden am Nachmittag zunächst eine Kunststoffparkbank und am späten Abend noch ein Altpapiercontainer durch bisher unbekannte Täter entzündet. In beiden Fällen konnte der Brand schnell gelöscht werden, es entstand nur geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen: Gegen 16.15 Uhr meldete ein aufmerksamer Spaziergänger einen Brand auf einer Sportanlage an der Daimlerstraße in Ratingen West. Unbekannte hatten augenscheinlich eine Kunststoffparkbank, die auf einem Sportgelände in einer Parkanlage aufgestellt war, angezündet. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei und die Feuerwehr. Die zeitig eingetroffenen Polizeibeamten konnten das Feuer schnell mit eigenen Mitteln löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.