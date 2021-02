Polizeieinsatz in Ratingen West

Eine Blutprobe und vier Strafanzeigen waren die Bilanz eines Polizeieinsatzes am Wochenende in Ratingen West. Dort soll ein angetrunkener 19-Jähriger seine Freundin geschlagen, mit dem Wagen auf zwei Zeugen zugefahren und schließlich die Beamten massiv beleidigt haben.

Ratingen (RP) Nach einem Streit mit einer Freundin in der Nacht zu Samstag fuhr ein 19-Jähriger stark alkoholisiert (1,4 Promille) mit seinem Opel auf einem Parkplatz an der Straße „Zur Spiegelglasfabrik" in Ratingen auf zwei Personen zu, die glücklicherweise nicht verletzt wurden.