In Ratingen Polizei zieht Schrottlaube aus dem Verkehr

Ratingen (RP) Bei einer Kontrolle am vergangenen Dienstag hat die Polizei einen verkehrsunsicheren Ford Transit aus dem Verkehr gezogen. Mit großer Verwunderung stellten die Einsatzkräfte an dem Wagen eine erst im Juni ausgestellte „TÜV-Plakette“ fest. Das war geschehen: Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann führte an der Homberger Straße Kontrollen durch und wurde hierbei auf einen Ford Transit aufmerksam, der den eingesetzten Beamtinnen und Beamten verdächtig vorkam. Bei der weiteren Überprüfung des technischen Zustandes des Wagens stellten die Beamtinnen und Beamten erhebliche Mängel an dem 13 Jahre alten Ford fest, der bereits über 430.000 Kilometer gelaufen war. Im Rahmen der Inaugenscheinnahme beim TÜV wurden insgesamt 24 Mängel registriert: Unter anderem war die Beleuchtung defekt, eine Federung war gebrochen, und die Karosserie war an mehreren Stellen durchgerostet. Zudem wies auch das Bremssystem mehrere Mängel auf, wodurch sogar eine Ausfallgefahr bestand.