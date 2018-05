Kreis Mettmann: Polizei warnt vor übler Computer-Masche

Kreis Mettmann Angefangen hat es vor etwa drei Wochen: Da haben Betrüger auch im Kreis Mettmann erstmals versucht, mit einer neuen Computer-Masche Geld von ihren Opfern zu erpressen, wie Polizeisprecher Ulrich Löhe jetzt auf Anfrage bestätigte.

Angefangen hat es vor etwa drei Wochen: Da haben Betrüger auch im Kreis Mettmann erstmals versucht, mit einer neuen Computer-Masche Geld von ihren Opfern zu erpressen, wie Polizeisprecher Ulrich Löhe jetzt auf Anfrage bestätigte. Dabei geht es vor allem um den Besuch von Pornografieseiten im Internet, den die Täter dokumentiert haben wollen. Welche Webseiten Menschen aufrufen, wenn sie sich unbeobachtet fühlen, kann durchaus eine intime Angelegenheit sein. Wer Erotikportale anklickt, wird dies in aller Regel für sich behalten wollen.

Umso schockierender ist es dann, wenn plötzlich ein Brief im Kasten steckt, dessen Absender behauptet, er habe einen genau in solch einem intimen Moment beobacht und das Ganze auch noch gefilmt. Ein Schreck, den in den vergangenen Wochen auch mehrere Computernutzer im Kreisgebiet erlebt haben.