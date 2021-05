Kreis Mettmann : Trickbetrüger scheitern an Rentnerin

Kreis Mettmann Das ist die Geschichte eines Scheiterns, die Polizeiermittler fröhlich stimmt: Unbekannte haben vergeblich per Telefon versucht, eine 82-Jährige um eine hohe Summe Bargeld und Schmuck zu bringen.

(RP) Glücklicherweise durchschaute die Rentnerin den Betrugsversuch. Die Kreispolizei nimmt diesen Vorfall dennoch zum Anlass, um zum wiederholten Mal vor den verschiedenen Maschen von Trickbetrügern am Telefon zu warnen. So gingen die Täter dieses Mal vor: Am Dienstagvormittag klingelte das Telefon der 82-Jährigen Erkratherin. Als die Dame den Hörer abnahm, meldete sich ein junger Mann, der angab, der Enkel der Frau zu sein. Er schilderte seiner vermeintlichen Oma, er sei an Corona erkrankt und benötige zur Behandlung seiner schweren Symptome nun eine teure Infusion aus den USA, welche 14.000 Euro kosten würde. Dabei versuchte er die Erkratherin unter Druck zu setzen und sie dazu zu bewegen, ihre gesamten Wertgegenstände zusammenzupacken, ehe diese dann von einem Freund abgeholt würden – denn er selbst könne ja wegen der Quarantäne nicht kommen.