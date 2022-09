Ratinger Zusammenarbeit : Nächste Bürgersprechstunde in West

Die Bürgersprechstunden von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst werden gut angenommen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Polizei und Ordnungsdienst stehen am 9. September zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Berliner Platz. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und dem Ordnungsamt hat in Ratingen eine lange Tradition.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(kle) Die Bilanz fällt äußerst positiv aus: Die erste gemeinsame Bürgersprechstunde von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst (KOD) Anfang August war ein voller Erfolg – so resümierten alle Beteiligten. Ähnlich sahen dies auch viele Bürger, die auf dem Marktplatz und bei einer weiteren Bürgersprechstunde in Tiefenbroich nachfragten: Wann kommen sie denn zu uns in den Stadtteil?

Der nächste gemeinsame Termin wurde mittlerweile gefunden, und so findet die dritte gemeinsame Bürgersprechstunde am Freitag, 9. September, von 10 bis 12 Uhr in Ratingen West auf dem Berliner Platz statt.

Der KOD mit einem Streifenwagen und die Polizei mit ihrem auffälligen Info-Mobil des Bezirks- und Schwerpunktdienstes werden in West sein. Interessierte Bürger haben die Möglichkeit, die vielfältigen Aufgaben des Ordnungsamtes und der Polizei kennenzulernen und einen Ansprechpartner für die Lösung vorhandener ordnungsrechtlicher Probleme zu finden.

Ziel der bewusst ohne großen Aufwand betriebenen Sprechstunden ist es, einen noch engeren und vor allem unkomplizierten Kontakt zu den Bürgern zu bekommen.

Wo wird häufig falsch geparkt? Wo wird zu schnell gefahren? Wo liegt Müll rum? Gibt es Orte, an denen man sich unwohl fühlt? KOD und Polizei haben für jedes Thema ein offenes Ohr und sind für jeden Hinweis dankbar. Möglicherweise werden auch die Flughafen-Parker im Stadtteil ein Thema sein. In einigen Fällen können direkt vor Ort Lösungen gefunden werden, in anderen Fällen werden verschiedene Lösungsmöglichkeiten schnell geprüft.

Im unmittelbaren Anschluss an die Sprechstunde macht sich eine Doppelstreife, bestehend aus KOD und Polizei, auf den Weg, um den vorgetragenen Beschwerden soweit möglich sofort nachzugehen. Probleme, die nicht sofort gelöst werden können, weil zum Beispiel andere Ämter oder Behörden beteiligt werden müssen, werden später an die entsprechenden Stellen weitergeleitet.

Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und dem Ordnungsamt hat in Ratingen eine lange Tradition. Bereits seit August 2011 arbeiten beide Behörden eng zusammen und sind für die Sicherheit und Ordnung im gesamten Stadtgebiet im Einsatz.