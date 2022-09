Ratingen : Unbekannter raubt Geldbörse

Am Dienstag wurde ein 18-Jähriger an der Minoritenstraße beraubt. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Ratingen Am Dienstagmittag wurde ein 18-Jähriger an einem Sportplatzgelände an der Minoritenstraße von einem Unbekannten seines Portemonnaies beraubt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

