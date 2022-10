Suche in Ratingen : 81-jähriger Ratinger wird vermisst

Ratingen Nachdem der 81-Jährige am Samstag nicht nach Hause zurückgekehrt und eine eigene Suche nach ihm erfolglos verlaufen war, wendete sich die Familie des Mannes gegen 18.50 Uhr an die Polizei.

(RP/kle) In Ratingen sucht die Polizei seit Samstagabend unter Einbindung starker Kräfte nach dem als vermisst gemeldeten Klaus Peter K. – da die Polizei nicht ausschließen kann, dass sich der 81-jährige Senior in einer Notlage befindet, wendet sich die Polizei nun mit einer Vermisstenfahndung an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe. Letztmalig gesehen wurde der räumlich und zeitlich möglicherweise nicht orientierte Senior am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr von seiner Ehefrau, als er die gemeinsame Wohnung in Ratingen Ost zu einem Spaziergang verließ.