Ratingen : Polizei sucht nach vermissten Kindern

Ratingen Emilia Nikolay (6) und Jan Weise (14) sind seit Sonntagabend verschwunden.

Es ist ein ungewöhnlicher Fall: Seit dem vergangenen Sonntagabend, 20 Uhr, werden in Ratingen zwei 6- und 14-jährige Kinder vermisst. Der ältere Junge hatte gemeinsam mit dem jüngeren Mädchen im Bereich einer Kleingartenanlage an der Fliedner Straße in Ratingen-Süd gespielt. Beide waren dabei auch immer wieder mit ihren Fahrrädern unterwegs, hieß es gestern. Gegen 20 Uhr bemerkten die Eltern der jeweiligen Kinder deren Verschwinden.