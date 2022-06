Ratinger Delikt : Vorwurf: Ratingerin sexuell belästigt

Ratingen Ein unbekannter Mann soll die 16-Jährige bedrängt und verfolgt haben.

(RP) Am vergangenen Dienstag soll ein bislang noch unbekannter junger Mann eine 16-jährige Ratingerin in sexueller Art und Weise belästigt und bedrängt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Als die Jugendliche dann in Richtung eines Fast-Food-Restaurants ging, soll ihr der Mann gefolgt sein, zudem soll er sie begrapscht und versucht haben, zu küssen. Auch nachdem die 16-Jährige sich in dem Fast-Food-Restaurant aufgehalten hatte und anschließend wieder zurück in Richtung der Haltestelle Sandstraße ging, soll der junge Mann ihr wieder gefolgt sein. Die Jugendliche schrie daraufhin nun laut um Hilfe, woraufhin der Mann schlussendlich davonging.