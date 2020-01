Kriminalität : Polizei sucht Besitzer von Schmuckstücken

Unter anderem diese Halskette wurde im Wald im Bereich Kalkum/Tiefenbroich gefunden. Foto: RP/Polizei

(RP) Besitzer gesucht: Bereits am 31. März vergangenen Jahres stellte die Kriminalpolizei Düsseldorf eine Halskette sowie mehrere Schmuckschatullen in einer Tasche sicher, die ein Spaziergänger in einem Waldstück in Düsseldorf im Bereich Kalkum/Tiefenbroich gefunden hatte.

Die bisherigen Ermittlungen in dem Fall deuten nun darauf hin, dass die Gegenstände in Ratingen gestohlen worden sein könnten – möglicherweise als Beute aus einem Einbruchsdiebstahl. Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei Düsseldorf führten bislang noch nicht zum Auffinden eines rechtmäßigen Eigentümers.

Auf Bitte der Düsseldorfer Kriminalpolizei wendet sich die Kreispolizeibehörde Mettmann auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer daher nun mit Fotos von dem vermeintlichen Diebesgut an die Öffentlichkeit. Die Polizei fragt: Wer weiß, wem die Gegenstände gehören? Dazu gehören eine Halskette und Schmuckschatullen.