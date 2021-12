Heiligenhauserin ist ihren Führerschein los : Mit 1,3 Promille über die A 3

Ratingen Die Polizei stoppt in der Nacht zum Dienstag die Fahrt einer Frau, die volltrunken mit ihrem Wagen in Schlangenlinien auf der A 3 unterwegs war.

(RP/köh) So lief der Einsatz: Gegen 1.50 Uhr befuhr eine zivile Streifenwagenbesatzung die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen. Sie beobachteten, wie die Fahrerin eines vorausfahrenden Opel Corsa Schlangenlinien fuhr und stoppten die Fahrt der Frau mit Hilfe einer Streifenwagen-Besatzung an der Ausfahrt der Anschlussstelle Velbert / Wülfrath / Heiligenhaus der Autobahn A44. Die Fahrerin, eine 42-jährige Heiligenhauserin, gab unmittelbar den Konsum von Alkohol vor Fahrtantritt zu. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab etwa 1,3 Promille. Die Heiligenhauserin wurde zur Polizeiwache Mettmann gebracht, wo zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe angeordnet wurde. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die 42-Jährige wegen Trunkenheit im Verkehr ein stellten den Führerschein sicher. Autos oder andere führerscheinpflichtige Fahrzeuge darf die Frau vorläufig nicht mehr selbst fahren.