Kontrolle in Heiligenhaus und Velbert : Aktion gegen Raser: Polizei zieht Bilanz

Die Polizei kontrollierte unter anderem an der Losenburger Straße in Heiligenhaus. Foto: dpa/Friso Gentsch

Heiligenhaus „Eine Vielzahl von Geschwindigkeitsverstößen“ ahndete die Polizei im Zuge einer groß angelegten Aktion bereits am Sonntag. Eine Bilanz in Zahlen.

(RP/köh) Die Auswertung: Im Zeitraum zwischen 8 Uhr morgens und 11 Uhr vormittags hatte die Polizei an der Losenburger Straße in Heiligenhaus Stellung bezogen. Hier liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h. 20 Fahrer waren zum Teil deutlich zu schnell unterwegs waren. Unrühmlicher „Spitzenreiter“ war der Fahrer eines 1er BMW, der mit 81 km/h abzüglich der Toleranzgrenze also 28 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs war. Neben der Geldstrafe wartet auf den Fahrer auch ein Punkt in Flensburg.