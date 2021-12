Auf der Mülheimer Straße : Polizei stoppt überladenen Laster

Ratingen Der Ford Transit aus Köln hatte 1630 Kilogramm zu viel geladen. An eine Weiterfahrt war in diesem Zustand nicht mehr zu denken. Gegen den Fahrer gab es eine Anzeige.

(RP) Im Rahmen seiner gezielten Verkehrsüberwachung im Güternah- und Fernverkehr fiel einem Kradfahrer vom Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann am Mittwochmittag gegen 12.35 Uhr auf der Mülheimer Straße in Ratingen ein für den Verkehrsexperten auf den ersten Blick erkennbar überladener Lkw Ford Transit aus Köln auf. Das Fahrzeug hing deutlich in den Federn.