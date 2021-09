Ratingen : 21-Jährige in Lintorf sexuell belästigt

Lintorf Eine junge Frau wurde am Samstagnachmittag in Lintorf sexuell belästigt. Der Täter konnte flüchten, nachdem die Frau um Hilfe rief. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweisen.

() Nachdem eine junge Frau am Samstagnachmittag sexuell belästigt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Gegen 16.50 Uhr befuhr eine 21-Jährige auf Inlinern den Lintorfer Weg in Breitscheid aus Richtung Breitscheider Weg kommend. Vor der Einmündung zum Markenweg wurde sie nach eigenen Angaben von einem Radfahrer überholt. Hinter einer Kurve traf sie erneut auf den Fahrradfahrer, welcher neben seinem auf dem Gehweg abgestellten Fahrrad stand. Als die 21-Jährige das Fahrrad passieren wollte, schob der Mann das Rad in ihren Weg, sodass die junge Frau zu Fall kam. Der Mann begab sich zu der Inlinefahrerin, riss sie an sich und berührte sie in schamverletzender Weise. Erst als die 21-Jährige über ihr mitgeführtes Mobiltelefon eine Freundin um Hilfe rufen konnte, flüchtete der Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Kahlenbergsweg.