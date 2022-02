Vermutlich gestohlen : Polizei sucht Eigentümer eines E-Mountainbikes

Ratingen Das Fahrrad wurde bereits in der Nacht zu Silvester 2021 sichergestellt. Bisher hat aber noch kein Besitzer das Rad als gestohlen gemeldet.

(RP) Die Polizei hat bereits in der Nacht zum 31. Dezember 2021 (Silvester) in Ratingen ein hochwertiges E-Mountainbike sichergestellt. Da die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen nach dem rechtmäßigen Eigentümer bislang nicht zum Erfolg führten, veröffentlicht die Polizei nun ein Foto des mutmaßlich entwendeten Rads und bittet um sachdienliche Hinweise.

In der Nacht zu Silvester, vom 30. auf den 31. Dezember 2021 hatte gegen 3.20 Uhr ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma auf einem Firmengelände an der Formerstraße in Ratingen einen Mann angetroffen, der sich augenscheinlich unbefugt Zugang auf das Firmengelände verschafft hatte. Die Person flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung, hinterließ dabei aber ein mitgeführtes hochwertiges E-Mountainbike der Marke „Ghost“ sowie mehrere Fahrradteile und diverses Werkzeug.