Ratingen : Polizei stellt Verdächtige nach Diebstahlversuch

Ratingen Die Polizei stellte in der Nacht zu Freitag, 10. Juni, zwei Tatverdächtige nach einem versuchten Einbruchdiebstahl an der Straße Obertor.

() Die 57 und 59 Jahre alten Männer wurden vorläufig festgenommen, die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an. Gegen 0.45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner verdächtige Geräusche aus dem Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Er beobachtete zwei Männer fest, die vor einem dort abgestellten E-Bike standen. Der Anwohner sprach die Männer an, die daraufhin flüchteten. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung zwei Männer auf der Lintorfer Straße antreffen, auf die die Beschreibung der Flüchtigen passte. Die 57 und 59 Jahre alten Männer führten sowohl typisches Einbruchwerkzeug als auch eine hochwertige Damenarmbanduhr mit sich. Die Beamten nahmen die polizeilich bereits in Erscheinung getretenen Männer fest und brachten sie zur Polizeiwache Mettmann. Der 57-jährige Düsseldorfer wurde aus dem Gewahrsam entlassen. Ob der 59-jährige Duisburger noch einem Haftrichter vorgeführt wird, wird derzeit geprüft.